Patriotas vence o São Joseense e está na final da Copa Paraná Sub-20

Com um jogador e menos em campo desde os oito minutos do primeiro tempo, o Patriotas se mostrou guerreiro e venceu por 1×0 a partida de volta contra o São Joseense, realizada no sábado (09/11), no CT Toca do Jacaré. Com este resultado, o time está na final da Copa Paraná Sub-20 e terá como adversário o Andraus. A disputa do título será em dois jogos, sendo o primeiro no sábado (16) e o segundo no sábado (23).

“Chegamos à final após um jogo muito difícil, onde já começamos com um jogador a menos. O importante é que conseguimos superar essa dificuldade e no início do segundo tempo o Ruan Lima fez o gol da nossa classificação. Foi uma linda assistência do Renilson, que achou o Ruan, este por sua vez driblou o zagueiro e balançou a rede”, disse a diretoria.

Agora já são 11 confrontos de invencibilidade (somando duas competições), desempenho que o Patriotas pretende sustentar até o final da Copa. “Serão dois jogos de extrema importância e contamos muito com o apoio da torcida Quadricolor”, convida a diretoria.

Edição n.º 1441.