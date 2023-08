Patriotas volta a enfrentar o Maringá em busca de uma vaga na semifinal do Paranaense Sub20

Não fossem as três bolas chutadas na trave o Patriotas FC poderia ter vencido o Foz do Iguaçu por um placar bem mais elástico do que um 2X0. A partida válida pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paranaense Sub20 aconteceu na sexta-feira (18/08), no Estádio ABC, casa do adversário. “Jogamos o tempo todo debaixo de chuva, porém o time foi muito bem e faltou pouco para vencer o Foz de goleada”, disse o diretor Jadir Setti.

A próxima partida do Patriotas será decisiva para a classificação às semifinais e também pode assegurar ao time uma vaga para a Copa São Paulo. O Quadricolor do Ganchinho vai em busca de um bom resultado contra o Maringá, no sábado (26/08), às 13h30, no Centro de Treinamento do adversário.

Edição n.º 1377