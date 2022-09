Patrulha Maria da Penha da GMA dá palestras orientativas sobre violência doméstica

Dentro do tema, a apresentação abordou a importância de as empresas possuírem material de divulgação e canal específico para denúncias de assédio

Para reforçar a campanha Agosto Lilás, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que também faz menção à criação da Lei Maria da Penha (2006), a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Araucária, realizou palestras orientativas, no intuito de difundir informações sobre o tema. Na quinta-feira, 25 de agosto, pela manhã, a palestra aconteceu durante a reunião do PAM/NUPDEC, Programa de Auxílio Mútuo entre empresas e a Defesa Civil do Município.

Estavam presentes representantes de diversas empresas, que ouviram e trouxeram suas dúvidas sobre violência contra a mulher, tanto no âmbito doméstico quanto no trabalho. A apresentação abordou ainda a importância de a empresa possuir material de divulgação e canal específico para denúncias de assédio.

Na tarde deste mesmo dia, a equipe da Patrulha esteve em Balsa Nova, a convite da Coordenadora do CREAS Elaine, onde falou para um público formado por mulheres usuárias dos serviços do CREAS e CRAS daquele município. Foram abordadas as diferentes formas de violência doméstica: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Também se falou sobre a importância de as mulheres ficarem atentas para perceber se alguma dessas formas de violência ocorre no seu relacionamento ou com alguém que ela conheça, e informou quais são os canais disponíveis para denúncias ou mesmo para buscar ajuda.

Tipos de violência

A Lei Maria da Penha, no Capítulo II, artigo 7º, incisos I, II, III, IV e V, prevê cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. São formas de agressão complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras e trazem graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada.

Violência física

Entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.

Violência psicológica

É considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Violência sexual

Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força.

Violência patrimonial

Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

Violência moral

É considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Onde denunciar casos de violência

* Delegacia da Mulher: 3641-6000

* Guarda Municipal / Patrulha Maria da Penha: 153

* Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM): 3614-1507

* Polícia Militar: 190