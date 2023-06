Paula Skulny é Top 1 em duas categorias do evento

A empresária e treinadora Paula Skulny, de 27 anos, é uma atleta Welness que vem se destacando no cenário do fisiculturismo. No dia 3 de junho ela participou do Muscle Contest, realizado em Curitiba, e faturou dois títulos de campeã. Paula subiu no palco nas categorias Wellness Estreantes e Wellness Open C e em ambas foi Top 1. “Treino há 10 anos e sempre amei e admirei muito o esporte. Para esta competição me preparei durante 16 semanas e não foi nada fácil, porém consegui apresentar um físico com uma condição incrível no campeonato. Realizei meu grande sonho!”, comenta a atleta.

Segundo ela, a categoria pede um físico estético, harmônico, com maior volume nos membros inferiores, e tudo isso ela conseguiu apresentar. “Ser campeã nas duas categorias foi uma grande vitória, não só minha, mas de todos que me acompanharam, meu marido maravilhoso, apoiador e incentivador que me deu todo o apoio que precisei, minha academia Don’t Stop, minha família toda e meu treinador, somos todos vencedores”, comemorou.

O próximo objetivo da fisiculturista Paula é aumentar seu volume de massa muscular e bater o físico atingido para um próximo Campeonato, no ano que vem.

Edição n. 1367