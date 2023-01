Pavimentação na região do Formigueiro deverá iniciar nas próximas semanas

A Prefeitura de Araucária publicou no Diário Oficial desta terça-feira (17), as empresas vencedoras para a pavimentação da região do Formigueiro, que terá mais de 4 km de área asfaltada. As empresas ainda estão em fase de habilitação e o resultado sairá na próxima semana.

Um dos primeiros trechos a ser contemplado será na Rua Ladislau Wszoek que tem quase 14 mil m², o equivalente a 1807,30 m de extensão. O prazo para execução desta área é de 9 meses. Já o segundo trecho é na Rua da Imigração Ucraniana, Rua Expedicionário Antônio Durau, com uma extensão de 1880,702 m e também com 9 meses de prazo de execução. As obras estão divididas em duas licitações, uma cujo investimento pode ser de até R$ 7,2 milhões e a outra de até R$ 5,8 milhões.

Nos dois casos, os serviços incluem ações de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

Os editais com todas as informações sobre esses processos licitatórios estão disponíveis no site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br) ou podem ser obtidos presencialmente no Departamento de Licitações e Compras.