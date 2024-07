Pazetudo Produtos de Limpeza amplia seu espaço com mudança de endereço oferecendo mais conforto para seus clientes

Desde sua fundação, em 1996, a Pazetudo Produtos de Limpeza tornou-se uma referência no fornecimento de produtos de manutenção e limpeza. Com mais de 25 anos de história, a empresa se consolidou no mercado graças à alta qualidade de seus produtos e a um atendimento diferenciado que sempre prezou pelo carinho e dedicação aos clientes.

Por muitos anos, a Pazetudo manteve suas atividades em um endereço que se tornou referência para seus clientes. No entanto, o desejo de crescer e oferecer uma experiência ainda melhor aos clientes sempre esteve presente. A oportunidade de mudança surgiu de forma inesperada, quando um novo espaço, localizado na mesma rua, mas do outro lado, ficou disponível, “Há muito tempo existia a vontade de crescer, mas havia o medo de ir muito longe, pois o antigo endereço já era consolidado. Então tivemos a oportunidade na mesma rua, mas do outro lado. Não podia deixar escapar.”, afirmou Emilene de Souza, sócia-proprietária da empresa.

A mudança para o novo endereço trouxe diversas melhorias, o espaço ampliado permitiu a inclusão de carrinhos de compras, facilitando a escolha dos produtos e proporcionando aos clientes um ambiente mais confortável e tranquilo para explorar a diversidade de itens oferecidos. Além disso, a nova loja agora conta com café, um acréscimo que antes não existia e que contribui para uma experiência de compra mais agradável.

Os planos para o futuro da Pazetudo são ambiciosos. A empresa pretende ampliar ainda mais a variedade de produtos, trazendo novidades do mundo da limpeza para atender às necessidades de seus clientes.

Atualmente, a Pazetudo já se destaca pela enorme diversidade de produtos de limpeza que oferece, atendendo desde escolas e empresas até clientes individuais com grandes demandas. Além dos produtos de limpeza, a loja trabalha com uma linha completa de descartáveis, como copos, sacos de lixo, papel toalha interfolhado, papel toalha em bobina e papel higiênico rolão institucional. Outro destaque é a linha de produtos para piscina, um segmento que muitos clientes ainda desconhecem.

Serviço

A Pazetudo Produtos de Limpeza opera de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h, agora em seu novo endereço na Avenida Vital Brasil, 877, perto do Colégio Fazenda Velha. Com essa mudança, a empresa reafirma seu compromisso em oferecer produtos de alta qualidade e um atendimento que faz a diferença, sempre com o objetivo de crescer e inovar para melhor servir seus clientes.