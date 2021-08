Iéu e Compadre Ignácio se fumo lá pra Porto Amazonas porque dizem que partir de lá o Rio Iguaçú já estando mais limpo e dando pexe grande, por sorte pegando uns pintado, uns jundiazón de 3 quilo e Chinelon que non cabendo no pé.

Fumo donde sendo o Porto antigamente e se carquemo no mato com toda tralha, andemo uns dois quilómetro pela bera do Iguaçu até que se acheguemo numa clarera pra fazer o acampamento.

Iéu non perdendo tempo, peguei as vara de taquara e foi armando no baranco ascendendo um paiero pra espantar os prenilongo, meia hora de pescaria já tinha pegado duas lata de sardinha, e pensando, será que a poluiçón também se achegando aqui pro pexe vir tudo industrializado??

Fiquei enton esperando as fisgada quando boia começando a afundar, quando ieu foi puxar só iscuita um barulho conhecido…. pchiiiiiiii, Pchiiiiiii.

Coraçón começou a acelerar, iéste baruio é conhecido, é de cobra cascavel!!! Desgracéra Mésmo!!!! E agora??

As rolha tavon no maior dos carnaval, umas puxada que carregando vara pro meio do rio e iéu sem poder se mexer, porque qualquer movimento que fazendo podendo ser picado pela cobra cascavel.

De repente baruio parando um poco mais quando iéu foi fazer movimento, vindo de volta o baruio… pchiiiii, pchiiiiiii.

Desgracéra Mésmo!!!! Os braço preto de pernilongo e iéu sem poder fazer nenhum movimento, nem pra zoiar onde que a cobra estando.

Os musco começaron a doer com a paralizaçón, iéu non podendo chamar socorro, non podendo soltar fumaça do paiero que já vinha o baruio do guizado… pchiiii… pchiiiii

Quando dando umas duas hora de iéu paralisado, já tinha descascado uns dois rosário pra non chegar no céu devendo muito pecado. Mais iéu non se aguentô: Como a Cascavel non tinha ido embora iéu só tendo duas alternativa, e seja o que Deus Quizer!!! Ou More que nem estauta ou more picado pela cascavel.. bem na hora que veio o Baruio…pchiiiii… pchiiiiii, ieu deu um pulo pra trás pra enfrentar a cobra!!!!

Mas que cobra??? Non tinha cobra nenhuma!!! Percurei e nem sinal de cobra, enton veio o Baruio… pchiiiiii, pchiiiii. Zoiei pro rio. Desgracéra Mésmo!!!!!! Era um pica-pau!!!

Iéle tava construindo o ninho, picava com o bico na árvore, o bico esquentava e iéle vinha esfriar o bico na água, e fazia o baruio…. pchiiiiii, pchiiiiii.

