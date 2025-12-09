Cento e quatorze quilos de drogas foram incineradas na sexta-feira 05 de novembro, em Araucária. A ação foi executada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) após autorização judicial, com acompanhamento por membros do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, além da presença do delegado titular da Delegacia, Felipe Martins.

Segundo o delegado, o volume incinerado refere-se as apreensões realizadas pelas forças de segurança pública locais desde o último mês de setembro até agora. Na ação foram destruídas substâncias como maconha, cocaína, haxixe, crack, k2 e ecstasy. “As apreensões e, consequentemente, as incinerações são importantes porque retiram de circulação grandes volumes de entorpecentes e geram prejuízo financeiro às organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e demais ilícitos”, explica.