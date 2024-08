PCPR incinera em Araucária 350 kg de drogas apreendidas em ações deflagradas no Município

Na manhã desta quarta-feira, 14 de agosto, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou 350 quilos de drogas em Araucária. A ação foi acompanhada pela autoridade policial e por representantes da Vigilância Sanitária e do Ministério Público. O local onde ocorreu a incineração não foi divulgado por questões de segurança.

Os entorpecentes foram apreendidos em diversas ações deflagradas no município pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal, entre 2023 e o primeiro semestre de 2024.

“A incineração, prevista na Lei 11.343/2006 é uma medida obrigatória que tem como objetivo combater o tráfico de drogas e desmantelar o financiamento das organizações criminosas”, diz o delegado da Delegacia de Araucária, Erineu Portes.

A Polícia Civil destaca ainda que a destruição dessas drogas representa um ganho para a sociedade, não só pela parte criminal a partir da perda pelas organizações criminosas, mas também para a saúde pública, pois a retirada de circulação impede seu consumo.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

Foto: PCPR.