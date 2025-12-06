A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta terça-feira (02), uma palestra com o tema “Cibersegurança e Principais Golpes”, na Refinaria Petrobras (Repar), em Araucária.

A palestra foi ministrada pelo delegado da PCPR José Barreto, delegado-chefe do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos (NUCIBER). “O conteúdo abordou práticas relacionadas à segurança digital e aos principais tipos de golpes registrados no ambiente virtual”, explica.

A atividade contou com transmissão ao vivo para todas as unidades da empresa no Brasil e visou compartilhar conhecimentos aplicáveis ao dia a dia da empresa para trazer maior segurança no momento da utilização da internet.

Edição n.º 1494.