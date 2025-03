PCPR na Comunidade oferecerá serviços de polícia judiciária para os araucarienses

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferecerá serviços de polícia judiciária para a população de Araucária, de quinta-feira (6) a sábado (8). O evento faz parte do programa PCPR na Comunidade, que acontece regularmente em diversos pontos do Estado. A PCPR disponibilizará o registro de boletins de ocorrência, a emissão de atestados de antecedentes criminais e a confecção da Carteira de Identidade Nacional para quem tiver agendado previamente. Haverá também demonstração de perícia papiloscópica, orientações para que a população tire dúvidas e conheça mais o trabalho da instituição e atividades para as crianças.

Na sexta-feira (7) o público contará com uma programação especial. Às 10h, o delegado da PCPR Felipe Martins ministrará uma palestra sobre crimes digitais e às 15h o Núcleo de Operações com Cães da PCPR fará uma apresentação. “O PCPR na Comunidade continuará atuando para que os serviços de polícia judiciária estejam cada vez mais acessíveis à população paranaense”, comenta João Mário Goes, coordenador do PCPR na Comunidade.

O evento acontecerá das 9h às 17h no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Industrial, localizado na rua Gralha Azul, 485, bairro Capela Velha. Mais informações sobre o projeto podem ser verificadas pelo site: policiacivil.pr.gov.br.

