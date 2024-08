PCPR prende em Curitiba homem acusado de furto ocorrido em Araucária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 23 anos, por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A prisão aconteceu na quarta-feira (28/08), no bairro Pilarzinho, em Curitiba.

De acordo com o delegado da PCPR Felipe Martins, o crime aconteceu no dia 1 de janeiro de 2021, no bairro Capela Velha, na mesma região. “Na data do fato, foram furtados um aparelho de DVD, uma televisão 32 polegadas e um monitor de computador. Todos os itens foram restituídos à vítima”, explica.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

Edição n.º 1430.