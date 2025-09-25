Nesta quinta-feira, 25 de setembro, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a prisão de um homem, de 38 anos, no bairro Cachoeira, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo o delegado Eduardo Kruger, a prisão aconteceu enquanto agentes da PCPR atendiam uma ocorrência envolvendo violência doméstica, onde o sujeito estaria envolvido.

“O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo e o indivíduo encontrava-se foragido no Paraná”, explica. O homem foi encaminhado pela polícia ao sistema penitenciário para as providências cabíveis.

DENÚNCIAS

A população pode contribuir com informações que levem à captura de foragidos da justiça. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.
Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.