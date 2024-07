PCPR prende no terminal central de Araucária homem acusado por tráfico de drogas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente nesta segunda-feira (15/07), um homem de 25 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no terminal central de Araucária, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva solicitado pela Delegacia de Campina Grande do Sul, na investigação em inquérito sobre o tráfico de drogas.

De acordo com a polícia, o preso era membro de um grupo que realizava o transporte de drogas, utilizando a rodovia que passa pelo município de Campina Grande do Sul. Ele também vinha sendo monitorado pela equipe de policiais civis que efetuou a prisão.

“Essa prisão é continuidade de uma operação que havia desmantelado uma organização criminosa especializada no transporte de entorpecentes, onde um dos líderes da organização foi preso durante a operação”, explica o delegado da PCPR, Gustavo de Pinho Alves.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário para os procedimentos necessários e a PCPR prossegue com as investigações.

