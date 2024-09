PCPR prendeu o quinto suspeito em caso de homicídio ocorrido em julho

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 27 anos que é suspeito em um caso de homicídio. A prisão aconteceu na residência do sujeito, localizada no Capela Velha, na última terça-feira, 10 de setembro. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em sua casa.

De acordo com informações da PCPR, ele é o quinto envolvido no caso do assassinato de Adalberto Gonçalves dos Santos, que aconteceu em julho deste ano, no Capela Velha. Os outros quatro suspeitos, sendo dois homens e duas mulheres, já haviam sido presos no dia 2 de agosto.

Na época, outra pessoa também chegou a ser presa, no entanto, após investigações, verificou-se que ela não tinha relação com o crime.

“O delito também envolveu a agressão de duas pessoas próximas à vítima e o roubo de seu veículo, que foi recuperado no dia seguinte. Desde então, o inquérito policial avançou significativamente, identificando cinco pessoas envolvidas”, conta o delegado da PCPR Felipe Martins.

Relembre o caso

No dia 1° de julho, Adalberto Gonçalves do Santos, de 39 anos, foi morto por volta de uma hora da madrugada, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Israelense, bairro Capela Velha.

A Guarda Municipal de Araucária foi acionada por populares, enquanto fazia patrulhamento preventivo naquela comunidade. As testemunhas contaram que quatro indivíduos, sendo dois homens e duas mulheres, teriam agredido uma mulher e dois homens, e um deles seria Adalberto.

A vítima feminina contou para os agentes que após cometerem o crime, os bandidos teriam roubado o Renault Sandero de cor vermelha, pertencente a Adalberto, e fugido sentido ignorado. O veículo foi encontrado na mesma tarde do dia do crime, pela GMA, no Capela Velha. O carro estava abandonado no local, trancado e sem as chaves, e quando consultadas, as placas acusaram se tratar de um carro roubado.