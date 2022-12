Pedagogo do Colégio Helena Wysocki fará lançamento do seu novo livro nesta 5ª feira (1º)

Nesta quinta-feira (01/12) será realizado no Colégio Estadual Professora Helena Wysocki, o lançamento do livro “Desequilíbrio – A decomposição na ausência de sentido e a obrigação de existir”, do araucariense, Élder da Silva Raimundo. O evento será às 19h30, na biblioteca da instituição, e será aberto à comunidade. A Editora Appris é a responsável pela edição do livro, que poderá ser adquirido pelo valor de R$30, no dia do lançamento.

Élder, além de escritor, é pedagogo no Colégio Helena Wysocki, historiador e autor de outros dois livros “Pecadores” e “Platão para além da Caverna: do jovem ao senil”. “Convidamos a população para prestigiar o autor, porque é de grande importância valorizar os escritores locais, que são raros, ainda mais voltados à área da educação”, diz a direção.