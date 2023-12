Pedal Rural de Natal vai acontecer no próximo domingo (17)

A próxima edição do “Pedal Rural”, que vai acontecer no domingo dia 17 de dezembro, será um pouquinho diferente das edições anteriores, isto porque, em alusão ao Natal, a Prefeitura de Araucária pede aos participantes que compareçam com roupas vermelhas, além dos equipamentos de segurança.

A concentração para a pedalada terá início a partir das 7h30 no Parque Cachoeira e a saída está marcada para 8h30, o destino dos ciclistas será a Estrada do Tietê. O pedal terá um percurso de 24 quilômetros, para nível iniciante e intermediário.

Os ciclistas serão acompanhados por profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), agentes da Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito farão o apoio, garantindo a segurança do grupo. Como a previsão é de calor e sol para os próximos dias, orienta-se o uso de filtro solar e óculos de sol. Haverá distribuição de água e frutas para todos que participarem do evento.