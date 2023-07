Pedalada Noturna acontece nesta quarta-feira (26/07) em Araucária

Que tal aproveitar que o clima frio amenizou para fazer um passeio de bicicleta? Nos últimos dias o frio estava intenso e as “Pedaladas Noturnas” haviam sido canceladas, mas agora que a temperatura está mais amena, a Prefeitura de Araucária confirmou o passeio nesta quarta-feira, 26 de julho.

A concentração é feita a partir das 19h no Parque Cachoeira e a saída dos ciclistas acontece às 19h30. Um professor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) acompanha o grupo durante o trajeto, que dura cerca de 1h, e equipes do departamento de trânsito e da Guarda Municipal também fazem acompanhamento durante o trajeto.

O ciclista Felipe Goinski pedala há cerca de 10 anos e a aproximadamente dois anos participa frequentemente da Pedalada Noturna. Ele conta que, sempre que possível, procura participar de eventos como esse, oferecidos pela Prefeitura. “Essas pedaladas promovem a inclusão de todas as categorias de ciclistas e são uma ótima opção para os que estão iniciando no esporte. Além disso, fomentam a educação no trânsito, dando mais visibilidade à bicicleta e incentivando a mobilidade urbana”, comentou o ciclista.

Vale reforçar que o ritmo da Pedalada Noturna é acessível a todos, desde iniciantes até ciclistas mais experientes. A idade mínima para participar é 14 anos, sendo recomendável o acompanhamento de um familiar adulto.

Item obrigatório

O uso do capacete é obrigatório durante o percurso. Outros itens, como uso de óculos específicos, luzes de segurança nas bicicletas, roupa leve e calçado adequado são recomendáveis para maior conforto e segurança.