Pedalada Noturna volta as atividades com força total

O projeto Pedalada Noturna, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, retomou suas atividades na última quarta-feira, 4 de agosto. Antes da pandemia, a iniciativa reunia um número expressivo de ciclistas do município e agora, seguindo aos protocolos de segurança exigidos, a expectativa da organização é de crescimento.

A pedalada acontece semanalmente as quartas-feiras, com concentração a partir das 19h e saída do Parque Cachoeira às 19h30. Para participar, os cidadãos devem fazer uso obrigatório de capacete, máscara de proteção e ter no mínimo 14 anos. Para evitar incidentes e desencontros, a SMEL explica aos ciclistas que em caso de temporais no dia do evento, o encontro é sempre cancelado.

Texto: Katty Ferreira