Perdeu, mané! PM prende homem que realizou assaltos na região central

Na tarde desta quinta-feira, 21 de novembro, a Polícia Militar de Araucária prendeu o autor do roubo a um celular realizado na última quarta-feira, 20 de novembro. A vítima estava em um ponto de ônibus na rua São Vicente de Paulo, na região Central e teve o aparelho roubado. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime.

Também na quarta-feira o bandido teria tentado cometer pelo menos um outro assalto, desta vez no bairro Costeira, mas não obteve sucesso.

O assaltante foi identificado como Michel Soares de Abreu e havia completado 39 anos no dia em que saiu para roubar trabalhadores araucarienses. Ele nasceu em 20 de novembro de 1985. Os assaltos foram cometidos por ele usando uma moto e a divulgação da imagem do veículo foi crucial para prisão do bandido.

Amigo da onça

Segundo o Boletim de Ocorrência, o proprietário da moto entrou em contato com a PM e relatou que um amigo havia pegado emprestado sua motocicleta, sendo que utilizou o veículo para cometer assaltos pela cidade. Ele havia visto imagens dos roubos circulando pela redes sociais e ficou com receio de ser acusado pelos crimes.

Com a informação, uma equipe foi até o endereço, na Avenida Manoel Ribas, e lá encontrou o proprietário da moto e Michel, que confessou os crimes. Ele disse que havia trocado o celular roubado no Centro por uma pedra de crack.

O autor do crime e o proprietário da motocicleta foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Relembre os casos

Tanto no assalto ocorrido na rua São Vicente de Paulo, quanto na tentativa na rua Paulina Condessa Ferreira, Michel abordou ambas as vítimas da mesma forma, fingindo pedir informações. Na segunda situação, ele não conseguiu concluir o crime, porque a vítima gritou por socorro e Michel se assustou e fugiu do local.