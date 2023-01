Perito araucariense participa de elaboração de artigo científico sobre uso de novo pó revelador nas perícias

Os peritos forenses Elifaz Félix Nogueira, de Araucária, e Danilo Peleje, diretor executivo do Instituto de Perícias e Assistentes Técnicos Forenses IN.P.A.T. Forense (https://inpatforense.com), publicaram o artigo científico “Aplicabilidade de reagentes químicos domésticos na prática da revelação das impressões digitais através da papiloscopia forense”, que trata da criação de um novo pó revelador com reagentes químicos caseiros, que pode revolucionar a perícia no Brasil. O uso do novo insumo, cuja aplicação ainda está em análise por instituições de perícias e polícias, poderá proporcionar aos peritos a facilidade de acesso a um produto que, mesmo com baixo custo, possui uma qualidade e resultado satisfatório.







O artigo escrito pelos peritos, sob orientação de Regiane Vogl e Talitha Louise Ferreira (co-orientadora), está disponível para leitura no site IN.P.A.T. Forense (https://inpatforense.com.br/). “Infelizmente a perícia no Brasil possui uma estrutura muito escassa quando o assunto é insumos. Produtos usados tanto na perícia criminal quanto na perícia forense são de difícil acesso e uma vez que encontrados para venda têm seu custo altíssimo. Foi pensando em resolver esse problema e tornar mais fácil o acesso a uma modalidade de pó revelador de impressões digitais que surgiu a ideia de criar um pó revelador com reagentes químicos caseiros. Através dessa iniciativa, o IN.P.A.T. Forense e o professor Danilo Peleje decidiram publicar o artigo no último dia 03/01”, comentou Elifaz.

Segundo ele, a publicação proporcionou um alcance a centenas de pessoas e muitos peritos e peritas de todo o País. “O que é muito satisfatório, pois potencializa possibilidades ainda maiores dentro no meio pericial. É um imenso prazer poder representar a cidade de Araucária em mais esse grande passo para a evolução da ciência forense e da segurança pública”, declarou o perito.

Foto: Divulgação.