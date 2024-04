Perseguição policial resulta em prisão por direção perigosa e posse de drogas

Na tarde da última sexta-feira, 26, um condutor tentou fugir de um bloqueio realizado pela Guarda Municipal de Araucária na divisa com Curitiba, em frente à empresa Brafer.

O incidente aconteceu durante uma operação cujo objetivo era restringir a entrada de produtos ilegais na cidade, como armas, drogas e veículos roubados. O motorista de um Renault Clio prata foi abordado no bloqueio, mas, ao receber a ordem de parada, deu marcha ré e tentou fugir.

Sua tentativa de fuga desencadeou uma perseguição policial. Durante a perseguição, o condutor ignorou sinais de trânsito, colocando em risco sua segurança e a de outros motoristas e pedestres. Ele seguiu em direção à represa do Rio Passaúna pela Avenida Centenário, momento em que jogou uma sacola pela janela do carro. Pouco depois, os agentes conseguiram abordar o motorista.

No interior do veículo, os policiais encontraram três pacotes contendo crack e R$ 225,00 em notas trocadas. Uma Guarnição refez o caminho percorrido pelo Renault Clio e encontrou o pacote com mais drogas.

O condutor, que teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada há dois anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia para as medidas necessárias.