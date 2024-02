Perseguição policial termina em prisão de suspeitos e recuperação de objetos furtados

No final da tarde deste domingo (18), uma perseguição policial resultou na prisão de dois indivíduos que estavam a bordo de um veículo GM Celta. A ação teve início na rua Marcelino Jasinski e se estendeu até a Rodovia do Xisto (BR 476), sentido Curitiba.

A Guarda Municipal recebeu a informação de um morador da região, sobre um veículo Celta de cor verde, ocupado por dois indivíduos, um deles utilizando balaclava. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor do veículo desobedeceu à ordem legal de parada, acelerou o Celta e colidiu com pelo menos três outros veículos durante a fuga.

Diversas guarnições da Guarda Municipal foram alertadas via rádio e iniciaram o acompanhamento na Rodovia do Xisto, na tentativa de cercar o veículo em fuga. O trajeto em alta velocidade do GM Celta levou os suspeitos até Curitiba, onde a perseguição teve seu desfecho na esquina das ruas Marechal Otávio Saldanha Mazza e Mário Gomes Cézar, no bairro Pinheirinho. O Celta colidiu com um veículo Fiat Mobi, permitindo a abordagem policial.

Na revista do veículo, foram encontrados dois revólveres Taurus calibre 38 e uma espingarda, que estava escondida debaixo do banco traseiro do veículo. Além das armas, os policiais recuperaram diversos objetos furtados em residências de Araucária.

Durante a abordagem, a equipe policial encontrou uma série de objetos, incluindo duas motosserras, um motor a gasolina, uma roçadeira, ferramentas diversas, uma TV quebrada e dinheiro em notas trocadas.

Os indivíduos foram conduzidos à delegacia, onde foi constatado que nenhum deles apresentava ferimentos em decorrência do acidente. Os objetos recuperados foram encaminhados à delegacia.