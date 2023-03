Personal trainer cria projeto de estágio para incentivar estudantes de Educação Física

O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho, dentro da sua área de atuação escolhida. Essa experiência é uma importante aliada porque auxilia no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, fazendo com que ele conheça antecipadamente a rotina que provavelmente terá após sua formação. Pensando em contribuir com esse aprendizado, o personal trainer e gestor de talentos do Studio Personal Fitness, Gustavo Pereira da Silva, criou o projeto “Desenvolver”, cujo foco é aprimorar as capacidades dos estudantes de Educação Física.

“Criei o projeto no ano passado e vem dando super certo. Funciona como uma vaga de estágio onde promovemos encontros semanais para debater sobre assuntos pertinentes a função do personal trainer (conduta de venda, apresentação pessoal, biomecânica em exercícios de musculação e muitos outros assuntos). O projeto é como se fosse um curso, onde não cobramos nada, apenas a força de vontade do estudante em aprender”, comentou Gustavo.

As vagas são prioritárias para estudantes dos quartos anos de Educação Física (7° e 8° períodos). “São 10 meses de encontros, abordando vários assuntos e aprimorando o conteúdo. Assim que o estudante consegue se formar, ele tem a oportunidade de atuar como personal trainer aqui no Studio”, acrescenta o gestor.

Projeto "Desenvolver" ajuda a aprimorar capacidades e formar professores competentes.

Segundo ele, no ano de 2022 o projeto envolveu três estudantes de Educação Física, sendo que dois deles, após formados, hoje são professores no Studio Personal Fitness.

Estudantes de Educação Física interessados em participar do projeto de estágio “Desenvolver” para este ano devem se apressar, porque as inscrições vão somente até o dia 5 de abril. Informações pelo fone: (41) 99818-4965.

