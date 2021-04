Pescador encontra corpo de homem boiando na Represa do Passaúna

Foto: Marco Charneski

O corpo de um homem foi encontrado por um pescador na Represa do Passaúna, na rua Francisco Knopik, na manhã desta quarta-feira, 7 de abril. Segundo as primeiras informações, a vítima aparentava ter cerca de 40 anos, vestia calça escura e jaqueta vermelha com detalhes em branco, e não apresentava marcas de violência, fato que deverá ser confirmado ou não pelos peritos da Criminalística.

O corpo estava boiando bem próximo da margem, foi resgatado pelo Grupo de Operações de Socorro Tático – GOST, do Corpo de Bombeiros, e recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Araucária, que patrulhava pela área e foi acionada pelo pescador.