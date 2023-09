Pesque-pague Do Vale faz campanha para arrecadar brinquedos

O Pesque-pague Do Vale, localizado na Rodovia do Xisto, km 162,5, na área rural de Guajuvira de Cima, iniciou uma campanha para arrecadar brinquedos que serão doados no Dia das Crianças (12 de outubro).

A ação funciona da seguinte maneira: todo cliente do estabelecimento que doar um brinquedo novo ou usado em boas condições terá desconto de 10% na sua pescaria.

A campanha vai até o dia 10 de outubro e os brinquedos serão distribuídos para crianças carentes. “Queremos presentear aquelas crianças que vivem nos bairros mais carentes, nem sempre elas ganham presentes nesta data, por isso tivemos esta ideia. Contamos com a colaboração dos nossos clientes para que muitos pequeninos possam ser atendidos”, convidam os proprietários do pesqueiro. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99843-4835.

Edição n.º 1381