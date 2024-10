NP: Pesquisa cravou o resultado das eleições em Araucária

Novamente a pesquisa realizada pelo O Popular para aferir a intenção de voto dos eleitores de Araucária para as eleições majoritárias de 2024 cravou o resultado visto nas urnas! A diferença entre o primeiro e o segundo colocado trazida pelo levantamento que encomendamos era de 2,8%. Aberta as urnas a diferença entre um e outro foi de 2,2%. Tendo em vista a margem de erro aplicada para esse caso, pode se afirmar com absoluta certeza que o trabalho estatístico foi perfeito.

A comprovação de que a pesquisa estava realmente certa é um tapa na cara dos candidatos e cabos eleitorais negacionistas. Incapazes de enxergar fora da caixinha, eles preferiram não acreditar no óbvio. Ao invés de aproveitarem o dado para verificar o que eventualmente poderia ser corrigido nos rumos da campanha, preferiram atacar o mensageiro da notícia.

Edição n.º 1436.