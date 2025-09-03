A pesquisadora e escritora polonesa Dra. Dominika Mierzwa Szymkowiak, vice-diretora do Museu e Instituto de Zoologia da Academia de Ciências da Polônia, em Varsóvia, visitou Araucária recentemente. Ela veio para avançar na pesquisa em torno da vida e carreira do dr Joséf Czaki, médico que morou no Município e conectou a Polônia e o Brasil. Dominika foi recebida pelo empresário Mário Gondek e ficou hospedada em sua residência, onde possui um Museu dedicado ao médico.

A dra Dominika já esteve em Araucária em outra oportunidade, também para realizar pesquisas sobre o assunto. Durante sua estadia recente de duas semanas no Brasil, visitou dois estados: São Paulo e Paraná. Em uma única viagem, conseguiu reunir suas duas paixões: a malacologia (o estudo dos moluscos) e a história das ciências naturais.

No Instituto Butantan, em São Paulo, participou do Congresso Mundial de Malacologia, realizado a cada quatro anos. Esse importante evento científico reuniu mais de 400 especialistas internacionais. Durante o congresso, malacologistas apresentaram suas pesquisas e promoveram a troca de conhecimentos e experiências.

“No Museu Jósef Czaki, em Araucária, fundado e dirigido pelo Sr. Mário José Gondek, realizei pesquisas sobre a trajetória do médico polonês e colecionador de espécimes naturais. Anos depois, voltei a esse lugar extraordinário para me aprofundar na vida de Józef Czaki (1857–1946), por meio da análise de documentos arquivísticos e memórias ali preservadas, com o objetivo de aprimorar meus conhecimentos históricos. Este trabalho foi desenvolvido em colaboração com o proprietário do museu, um ativista da comunidade polonesa e especialista na história de Czaki”, declarou.

Para a pesquisadora, o Museu Jozéf Czaki simboliza Araucária e seu centro científico. A cidade histórica, rica em patrimônios naturais e culturais, oferece um cenário singular, onde ela relata ter adquirido novas experiências como naturalista e curadora de museu. “A oportunidade de conduzir pesquisas no museu é o principal motivo de meu retorno a Araucária”, relata.

A pesquisadora atua no Museu Instituto de Zoologia da Academia Polonesa de Ciências, em Varsóvia, onde administra a maior coleção zoológica da Polônia e uma das maiores da Europa, com aproximadamente 7 milhões de espécimes. Essa coleção inclui exemplares provenientes do Brasil, coletados por naturalistas poloneses no início do século XX.

“Entre os principais pesquisadores estava o Dr. Czaki, que, entre 1914 e 1924, reuniu uma coleção com mais de 20 mil espécimes animais. Esse número, contudo, não abrange a totalidade de sua coleção. Czaki também adquiriu exemplares botânicos, geológicos, arqueológicos e etnográficos para fins de pesquisa”, explica.

Ela ressalta que, em Araucária, o Dr. Czaki desenvolveu atividades médicas, científicas, educacionais e de coleta. O local da antiga casa e laboratório de Czaki, na Avenida Dr. Victor do Amaral, é hoje propriedade privada. Embora os edifícios que lhe pertenciam não tenham sobrevivido, outros locais associados a ele podem ser visitados. “O Museu mencionado, onde o Sr. Mário reuniu mais de mil itens relacionados à história de Czaki, incluindo documentos, fotografias, livros, publicações, medalhas, instrumentos médicos e espécimes de história natural, é de grande relevância. O túmulo de Czaki fica no Cemitério local, enquanto a Rua José Czaki situa-se no bairro Chapada. O nome foi concedido em 1971, através do decreto nº 404/71, emitido pelo então prefeito Rizio Wachowicz”, ilustra a pesquisadora.

IMPORTANTE CONTRIBUIÇÃO

Dra Dominika também menciona a contribuição de Mário Gondek, sua esposa Bernadete, e outros moradores que se lembram de Czaki, que forneceram informações relevantes para a documentação da vida do médico. Ela também destaca que as informações fornecidas pela comunidade local, tanto em visitas anteriores quanto nas atuais, enriqueceram a pesquisa e foram fundamentais na reconstrução da obra do médico.

Temas de pesquisa na interseção de diversas disciplinas científicas sempre estiveram no centro dos interesses da pesquisadora. Ela relata que sempre foi fascinada pelas descobertas naturais e por sua história, pelas coleções e pelo destino de seus criadores, assim como pelos estudos faunísticos e pelas circunstâncias em que eram conduzidos. Esses interesses, em grande parte, evoluíram para o seu trabalho profissional.

“Tenho grande satisfação em conduzir pesquisas, cuidar de coleções e aprofundar-me na história da zoologia. O trabalho com a coleção de moluscos influenciou minha decisão de especializar-me em malacologia e de desenvolver pesquisas sobre caracóis terrestres. A rotina no museu, dedicada à catalogação, digitalização e descrição de uma coleção com mais de um milhão de espécimes de moluscos provenientes de diversas regiões do mundo, inspirou-me não apenas na pesquisa, mas também na vontade de viajar para países distantes. É fascinante e revelador, após 100 anos, chegar ao local indicado na etiqueta do museu: ‘Brasil, Paranaguá-, Czaki, 1924’, afixada aos espécimes de moluscos”, afirma.

Dr. Józef Czaki é reconhecido pela Dra Dominika como um pesquisador de excelência, que organizou coleções para fins de pesquisa, ensino e exposição na atual Ucrânia, Japão, Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, fundou também a Universidade Popular de Chicago, onde lecionou Ciências Naturais. Já no Brasil, destacou-se como renomado explorador do estado do Paraná, considerado na época uma das regiões naturais menos estudadas do mundo.

“Durante nossa pesquisa em colaboração com o sr. Mário, chamaram a atenção os amplos contatos do dr Czaki com os círculos diplomático, científico e cultural, conforme evidenciado por documentos de arquivo e publicações preservados no Museu em Araucária e no Museu Instituto de Zoologia da Academia de Ciências da Polônia em Varsóvia, que documentam suas relações. A rede de contatos de Czaki reflete seu trabalho multifacetado”, analisa.

Juntamente com o empresário Mário José Gondek, dra Dominika estuda e planeja aprofundar as pesquisas sobre a história de Joséf Czaki, tendo como pano de fundo a pesquisa realizada no Brasil por naturalistas poloneses vinculados ao Museu Zoológico Estatal (atualmente Museu e Instituto de Zoologia da Academia Polonesa de Ciências), em Varsóvia. “Pretendemos combinar os fatos descritos em nossas publicações anteriores com novos materiais provenientes de arquivos poloneses, brasileiros e americanos. Isso permitirá destacar a contribuição do Dr Czaki para o desenvolvimento das ciências naturais e médicas em todo o mundo”, pontua a pesquisadora.

O empresário Mário Gondek acrescenta que dra Dominika é uma cientista, com especialização em zoologia e malacologia, que iniciou o processo de obtenção do título de doutorado em 19 de março de 2014, tendo como supervisor o Prof. Dr. Jaroslaw Stolarski. Entre suas principais contribuições científicas, o empresário destaca que ela é coautora de um artigo de grande significado para a ciência publicado em 2017 no Zootaxa, jornal científico internacional e também autora de diversos estudos sobre moluscos, em especial caracóis do gênero Cepea, analisando a composição química e estrutural de suas conchas. É coautora ainda de uma publicação que apresenta a correspondência de Wladyslaw Taczanowski com Aleksander Srauch, armazenada na Academia Russa de Ciências – um trabalho que contribuiu para a história da zoologia do século XIX – publicado em 2021. Dominika também é coautora de um estudo sobre dois poloneses que fizeram pesquisas pioneiras na Sibéria, focados na composição química e vida animal no lago Baikal, na Rússia. Publicou na revista polonesa Conhecimento e Vida um breve relato da contribuição do dr. Józef Czaki para o Museu de História Natural e Museu da Terra (Museu de minerais) de Varsóvia.

“Dra Dominika publicou na Polônia a biografia do Dr. Józef Czaki, que residiu em Araucária, e aqui está sepultado. Este livro foi editado em três idiomas: polonês, inglês e português. Ela também promove reuniões, palestras e oficinas em escolas de ensino médio para divulgar a história e contribuição de poloneses que viveram em outros países e contribuíram de forma significativa para o conhecimento científico. Este foi um relato resumido dos trabalhos científicos que a Dra Dominika realizou. Levaríamos horas relatando toda sua dedicação ao conhecimento científico. É sempre uma honra recebê-la em nossa cidade”, declara o empresário.

Edição n.º 1480.