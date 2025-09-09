Araucária perdeu nesta terça-feira, 9 de setembro, Nelson Belisário, 78 anos. Eterno filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), pelo qual concorreu ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 1.992, ele também teve sua trajetória na cidade marcada pela fé, atuação comunitária e participação sindical. A causa da morte não foi divulgada.

Morador de Araucária há 42 anos, carinhosamente chamado de Seu Nelson, era natural da cidade de Cornélio Procópio, foi casado por 46 anos com Duzolina Belisário, com quem teve duas filhas e três netos. Ele teve uma vida marcada pela fé, sempre esteve engajado na vida religiosa, atuando como agente da Pastoral Familiar ao lado da esposa.

Na política, além da candidatura a prefeito de Araucária em 1992, ele se manteve ativo nas discussões públicas da cidade por toda a sua vida. Também exerceu papel de destaque na luta sindical, atuando por mais de duas décadas como Diretor Sindical do Sindicato dos Vigilantes.

Descrito por familiares e amigos como um exemplo de dedicação, amor e serviço à comunidade, Nelson deixa um legado de fé e compromisso. Nas redes sociais, seus entes queridos realizam homenagens e lamentam a grande perda.

O velório será realizado nesta terça-feira, a partir das 13h, na Capelinha Azul da Igreja Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, próximo ao terminal.