Petrobras vai testar sirenes da Barragem do Rio Verde no dia 22 de janeiro

Com apoio da Defesa Civil de Araucária, a Petrobras vai fazer testes sonoros na Barragem do Rio Verde na próxima quarta-feira, dia 22, entre 10 e 16h. A barragem abastece a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária.

Durante os testes, serão emitidos sons como música e disparos de sirene, com durações de 3 a 5 minutos. O objetivo é avaliar a pressão sonora e treinar a equipe de emergência, e deverá contar também com a participação do Corpo de Bombeiros. Moradores das comunidades de Rio Verde Abaixo, Formigueiro e General Lúcio, em Araucária, e também de áreas próximas das cidades de Campo Largo e Balsa Nova, devem ficar atentos, pois poderão ouvir os alertas durante esse período.

Esses testes fazem parte de um procedimento exigido pela Política Nacional de Segurança de Barragens, conforme a Lei Federal 12.334/2010, que prevê a instalação de sirenes para garantir a segurança da população em caso de emergência. A Defesa Civil reforça que os testes não representam nenhum risco e pede a compreensão da comunidade. Este aviso serve apenas para informar que se trata de um exercício simulado e não há motivos para preocupação.

Edição n.º 1448.