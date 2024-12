Piloto araucariense de 8 anos conquista título no Sul-Mato-Grossense de Kart

O jovem piloto Igor Ohpis, de apenas 8 anos, brilhou no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Kart, realizado em Campo Grande, realizado na última semana de novembro. Representando a cidade, Igor foi destaque ao conquistar a pole position e vencer as três corridas da competição, garantindo o título de campeão.

A vitória, marcada por muita emoção, foi dedicada à sua tia Adenir Ohpis, que faleceu no mesmo dia das classificatórias e da corrida final. A notícia do falecimento trouxe ainda mais peso ao título, transformando a conquista em uma homenagem especial. O evento também contou com ampla cobertura da mídia, com a presença de emissoras como Record, Globo, SBT e TV Educativa, dando visibilidade aos jovens pilotos.

Igor e sua equipe agradecem aos patrocinadores Koube, Onpetro, Fifo Performance e Mega Kart, cujo apoio foi fundamental para o sucesso na competição. O piloto segue se preparando para levar o nome de Araucária para o cenário nacional do kart, confirmando ser uma grande promessa no esporte.

Edição n.º 1444.