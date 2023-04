Piloto araucariense Igor Ohpis se destaca no kartismo nacional

O garotinho Igor Ohpis sempre foi apaixonado pelo automobilismo e com apenas 5 anos e meio de idade entrou para esse mundo através do Kart. Seu maior sonho é se tornar um piloto de Fórmula 1, sendo o Ayrton Senna a sua maior inspiração. E não é que o piloto mirim já mostrou que tem talento e pode ir longe? Ele está no primeiro ano da categoria mirim, que vai de 7 a 9 anos, e está treinando muito para as competições desse ano.

Igor fez sua estreia nas pistas durante as copas de São Paulo e Beto Carrero, se destacando em ambas e trazendo para casa três troféus de terceiro lugar da Copa SPlight de São Paulo, que aconteceu no Kartódromo de Interlagos (Ayrton Senna).

No próximo sábado, 22 de abril, ele irá disputar a segunda etapa da Copa Beto Carrero, que terá transmissão ao vivo pelo YouTube. O link será divulgado no Instagram do piloto @igorohpis.

Edição n. 1359