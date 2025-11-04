O jovem piloto Igor Ohpis voltou a se destacar nas pistas e se garantiu entre os três primeiros colocados na somatória geral do Open do Brasileiro de Kart, realizado neste sábado (25) no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC). A competição teve a participação de 21 pilotos na categoria Mirim e marcou um importante teste para o próximo Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá de 24 a 29 de novembro, no mesmo Kartódromo.

Igor iniciou os treinos na quarta-feira, mostrando foco, determinação e muita habilidade nas curvas do circuito. Na sexta-feira, participou da tomada de tempo e da primeira bateria, largando da segunda posição (P2) e mantendo o ritmo para terminar a prova também em segundo lugar. No sábado, largou novamente de P2 e concluiu a segunda corrida em quarto lugar, somando pontos que garantiram sua posição no Top 3 da categoria.

O campeonato foi intenso, repleto de emoções e desafios, proporcionando aprendizado fundamental para o jovem piloto. Com sua consistência e talento, Igor reforça seu nome entre os destaques do kartismo nacional e chega motivado para a disputa do Brasileiro, prometendo mostrar ainda mais velocidade e técnica nas próximas provas.