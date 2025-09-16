O jovem piloto Igor Ohpis brilhou mais uma vez nas pistas. No último sábado (06/09), ele conquistou o título do Campeonato Paranaense de Kart, em Cascavel, confirmando sua excelente fase após a participação na Copa do Brasil.

Durante os treinos, Igor já demonstrava ritmo forte. Na tomada de tempo, sob chuva, deu um verdadeiro show e garantiu a pole position, ficando 1,44 segundos à frente do segundo colocado — um desempenho impressionante.

As classificatórias, realizadas na sexta-feira, mostraram sua regularidade: na primeira, ele venceu com uma folga de 17 segundos, e na segunda também cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Já no domingo, na grande final, Igor manteve a concentração e conquistou o tão sonhado título estadual.

A carreira de Igor vem em crescente evolução. Em 2023, com apenas 7 anos, foi vice-campeão paranaense. Já em 2024, conquistou o terceiro lugar, mostrando consistência entre os melhores pilotos da categoria.

Sem a presença de seu mecânico, Igor contou com o apoio fundamental do pai, Rafael Ohpis, que esteve ao lado dele em todos os momentos. Emocionado, Rafael declarou: “Não é fácil, lutamos e batalhamos para ver ele correr e deixamos muita coisa de lado. Mas cada conquista mostra que estamos no caminho certo.”

Agora, Igor volta suas atenções para os próximos desafios: o Campeonato Catarinense e o Brasileiro de Kart, onde promete acelerar forte em busca de novas vitórias.

O piloto aproveitou para agradecer aos patrocinadores que tornam tudo isso possível: Koube, Theorema School, Forza e Fifo Performance.

