Piloto Igor Ohpis foi campeão da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart

Aos sete anos de idade, o piloto araucariense Igor Ohpis já coleciona vitórias, pódios e um futuro promissor no automobilismo. No domingo, 9 de julho, ele foi campeão na 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart no kartódromo Kart Park em São José dos Pinhais, conquistando assim mais um troféu para sua coleção.

Quanto tinha pouco mais de 5 anos de idade, ele deu suas primeiras voltas de kart e demonstrou ser um apaixonado pelo esporte, não demorou muito e logo estava participando de competições. Correu em cinco edições da Copa SPlight de São Paulo, onde conquistou 4 troféus. Também participou do Sul Brasileiro de Kart e de três edições da Copa Beto Carrero, provas realizadas no kartódromo internacional de Penha (SC).

Igor Ohpis não descansa, ele já está treinando duro para mais um desafio. No final do mês participará da Copa Brasil de Kart, no Kartódromo Beto Carrero, um dos principais eventos do kartismo brasileiro.

Edição n. 1371.