Piloto Igor Ohpis foi destaque na 2ª etapa do Circuito Paulista de Kart

O piloto mirim, Igor Ohpis, de apenas 8 anos, continua mostrando todo o seu talento e dedicação nas pistas de kart. Já são várias as conquistas do garoto, sendo a mais recente delas no último sábado, 24 de agosto. Ele correu na 2ª etapa do Circuito Paulista de Kart, realizada em Birigui, estado de São Paulo, e ficou na 4ª posição.

A prova foi um preparatório para o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá neste mesmo kartódromo de Birigui, no dia 14 de setembro.

“O Igor na tomada foi P7 e no outro dia solicitou a troca do motor, porque o mesmo apresentava baixo rendimento. Então ele conseguiu escalar o pelotão chegando em P3, e na segunda corrida em P4, empatando em pontos com outro piloto. Infelizmente o critério de desempate era o desempenho na segunda bateria, por isso prevaleceu o P4”, contou o pai Rafael Ohpis.

Igor é determinado e focado no que quer, está sempre correndo pelas pistas brasileiras, buscando melhorar sua colocação e figurar entre os pilotos de destaque da sua categoria.

