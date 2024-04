Piloto Igor Ohpis mandou bem na Copa São Paulo Light de Kart

O piloto de Kart, Igor Ohpis, 8 anos, fez uma excelente apresentação na Copa São Paulo Light, realizada no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, no último final de semana.

Apesar de não ter tido a mesma rotina de treinos que os demais pilotos, Igor se mostrou preparado e ficou na sétima colocação na Categoria Mirim.

“Chegamos em São Paulo na sexta (05/04) e ele já fez dois treinos, na tomada de tempo ficou na sexta posição. Já no início da primeira corrida ele sofreu um pequeno acidente com o kart e caiu para a décima posição, se mantendo assim até o final. Na segunda corrida ele saiu da décima posição e chegou em quinto lugar. O Igor fez uma boa corrida, acabou ficando em sétimo no geral, entre 19 competidores da sua categoria”, disse o pai Rafael Ohpis.

O garotinho Igor já coleciona vários títulos, entre eles o de vice-campeão no Paranaense de Kart e campeão da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart. Empresas e pessoas interessadas em patrocinar o piloto podem entrar em contato via e-mail igorohpis@gmail.com.