Piloto Igor Ohpis se destaca no Brasileiro de Kart, apesar de não alcançar o pódio

O jovem piloto Igor Ohpis, de apenas 8 anos, participou do Campeonato Brasileiro de Kart, realizado entre os dias 7 e 12 de outubro, em São Paulo. Embora não tenha alcançado o pódio, Igor fez ultrapassagens impressionantes e demonstrou grande habilidade na pista. Diversos fatores dificultaram sua chegada ao pódio. Logo na tomada de tempo, um atraso no ajuste do motor fez com que Igor largasse da 17ª posição.

O pai de Igor, Rafael Ohpis, relatou como o jovem se destacou nos treinos, sempre entre os seis primeiros. “Na quarta-feira ele liderou nas cinco primeiras voltas de um treino e, em outro, chegou a ficar em segundo lugar. Infelizmente, cometemos um erro ao não nos posicionarmos adequadamente na ordem de chegada no parque fechado para a tomada de tempo, o que fez com que ele largasse nas últimas posições”, explicou Rafael.

Apesar de alguns imprevistos, Igor se recuperou durante as classificatórias. Na primeira, largou em 17º e chegou rapidamente ao 10º lugar, mas um toque com outro piloto o jogou para a 16ª posição. Na segunda, largou em 14º, mas foi atingido na primeira volta e não conseguiu terminar a prova.

Esses incidentes o colocaram na 19ª posição para a super classificatória. No entanto, Igor brilhou na corrida, escalando várias posições até alcançar o 10º lugar. Infelizmente, ao tentar uma ultrapassagem, um outro piloto rodou à sua frente, o que fez com que o bico de seu kart entrasse e pela norma, Igor foi penalizado em 5 segundos, finalizando em 15º.

Na final, largando em 17º, Igor chegou a alcançar a 8ª posição, mas um toque a 3 voltas da bandeirada com outro competidor o tirou da corrida. Ele sofreu uma lesão na perna e foi levado à enfermaria, mas felizmente não foi nada grave. “Ele ficou abalado emocionalmente por não ter terminado a prova, mas foi um aprendizado. Com certeza, não repetiremos os mesmos erros”, lamentou Rafael.

Apesar dos desafios, Igor não se deixou abater e já está focado nas próximas competições. “Ele está preparado para o Campeonato Paranaense, que acontecerá em Londrina, no dia 2 de novembro, e esperamos um bom resultado”, afirmou o pai. Antes disso, Igor disputará o Campeonato Metropolitano em Curitiba, no dia 26 de outubro, onde lidera a competição.

O talento e a determinação do jovem piloto mostram que grandes conquistas estão por vir.

