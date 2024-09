Piloto Igor Ohpis se prepara para encarar o Campeonato Brasileiro de Kart

O amor pela velocidade faz parte da vida do piloto mirim Igor Ohpis, de apenas 8 anos, que recentemente se destacou na 2ª etapa do Circuito Paulista de Kart. Ele ficou em 4º lugar e só não conseguiu uma classificação ainda melhor na competição porque o motor do seu kart apresentou um desempenho muito abaixo do esperado.

No final de semana o piloto mirim estava nas pistas de novo, dessa vez na 3ª etapa do Circuito Paulista de Kart, também chamada de Open do Brasileiro, realizada em São Paulo. Na sexta-feira (13) Igor não foi bem na largada, novamente devido ao motor do seu kart, que não correspondeu. No sábado (14) ele trocou de carro e escalou o pelotão, pulando da 16ª para a 7ª posição, mostrando que tem potencial.

Seu próximo desafio será o Campeonato Brasileiro, que acontecerá entre os dias 7 a 12 de outubro, em São Paulo. “Essa foi a última competição onde o Igor conseguiu aproveitar para treinar, porque agora a pista fecha e só reabre para o Brasileiro, que é a competição mais importante do kartismo nacional”, disse o pai Rafael Ohpis.

