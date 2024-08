Piloto mirim Igor Ohpis ficou em 4º no Campeonato Catarinense de Kart

“Sou piloto de kart mirim, e é claro que me perguntam se sou piloto de kart profissional. Sou piloto profissional, e é claro que me perguntam se ando melhor que meu pai. É claro que ando melhor que meu pai!”. A frase é do piloto mirim, Igor Ohpis, de apenas 8 anos, que também decidiu embarcar na famosa trend das redes sociais “eu sou … e é claro que”. O garotinho vem conquistando fãs nas pistas por onde passa, espalhando talento e simpatia.

Nos dias 8, 9 e 10 de agosto ele correu no 48º Campeonato Catarinense de Kart, realizado no Kartódromo Beto Carrero, em Santa Catarina, e ficou em 4º lugar entre os 10 pilotos participantes da categoria Mirim. Na tomada de tempo, Igor foi pole position, e na prova chegou a andar em primeiro, porém o motor do kart que lhe foi sorteado, mais uma vez o deixou na mão. “O kart era razoável, mas infelizmente dois pilotos tiveram mais sorte e pegaram motores um pouco melhores. Dessa forma, o Igor não conseguiu acompanhar o desempenho deles, ficou na briga com o terceiro colocado e acabou chegando em quarto lugar”, conta o pai Rafael.

Patrocinado pela Mega Kart, o piloto araucariense disse que não vai descansar tão cedo. “No dia 24 de agosto tenho uma prova marcada: o Open Brasileiro de Kart, que será em Birigui, estado de São Paulo”.

Edição n.º 1428.