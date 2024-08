Piloto mirim segue voando nas pistas e se apresentou bem na Copa Brasil de Kart

Igor Ohpis, o piloto da categoria mirim que tem apenas 8 anos e já é um colecionador de títulos, participou de mais uma competição no dia 21 de julho: a Copa Brasil de Kart, realizada na cidade de Conde, na Paraíba. A Copa é uma competição nacional que contou com a participação de mais de 300 pilotos, sendo 17 na categoria do Igor. Apesar de não ter conquistado pódio, o garotinho fez uma ótima prova, foi bem nas classificatórias, conquistando a sexta posição para a largada na final.

No entanto, Igor teve problemas com o motor do seu kart e seu desempenho caiu, fazendo com que ele cruzasse a linha de chegada na 11ª colocação. “O motor do seu kart teve um desempenho inferior ao que esperávamos. Importante explicar que os motores são alugados de uma preparadora e tivemos azar no sorteio do último e mais importante dia”, relatou o pai Rafael Ohpis.

Igor, que é patrocinado pela Mega Kart e é também piloto de fábrica, já está se preparando para uma nova competição. Nos dias 8, 9 e 10 de agosto ele vai correr no 48º Campeonato Catarinense de Kart, que será realizada no Kartódromo Beto Carrero, em Santa Catarina. “O Campeonato Catarinense é a principal competição do kartismo naquele Estado e estamos confiantes que o Igor vá fazer uma excelente prova”, declarou o pai Rafael.

