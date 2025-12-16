O Pine Lofts chega para inaugurar uma nova fase do mercado imobiliário em Araucária. Trata-se do primeiro empreendimento da cidade pensado exclusivamente para Airbnb e Short Stay, modelo de locação de curta temporada que cresce de forma acelerada no Brasil e atrai cada vez mais jovens investidores em busca de alto desempenho financeiro e simplicidade operacional.

Com 45 unidades tipo studio, o edifício oferece um produto imobiliário contemporâneo, compacto, funcional e com excelente liquidez — ideal tanto para quem quer investir quanto para quem busca moradia prática e bem localizada.

Localizado no coração do Vila Nova, um dos bairros mais valorizados de Araucária, o Pine Lofts foi desenhado para acompanhar o estilo de vida moderno: apartamentos inteligentes, infraestrutura completa e áreas comuns verdadeiramente diferenciadas. A proximidade com supermercados, farmácia, Fórum, OAB, comércio em geral somado ao acesso extremamente fácil valorizam ainda mais o empreendimento.

O edifício, projetado com 8 andares, contará com um pavimento inteiro de áreas comuns, incluindo Espaço Gourmet, Espaço Pizza, Academia, Lavanderia, Espaço Zen, Espaço Pet, Fire Place, Coworking e um Rooftop panorâmico com vista da cidade e pôr do sol! Ainda, na entrada, uma recepção imponente com pé-direito duplo reforça o conceito moderno e acolhedor do Pine Lofts.

Segundo o idealizador do empreendimento, Jander Klechovicz de Morais, a proposta sempre foi criar um produto diferenciado: “Queríamos trazer para Araucária algo realmente moderno e alinhado ao novo estilo de viver e investir. O Pine Lofts combina design, praticidade e um modelo de investimento que dá retorno sem dor de cabeça.”

O empreendimento será administrado por empresa especializada em locações de curta temporada (e também locações normais), responsável por toda a operação — desde a hospedagem até a manutenção. Assim, o investidor não precisa se preocupar com absolutamente nada: apenas acompanhar os resultados e receber os rendimentos.

Com preços a partir de R$217.965,00, o Pine Lofts oferece acesso facilitado ao mercado imobiliário. Parte do valor pode ser pago de forma suave durante os 24 meses de obra, tornando-o ideal para jovens investidores e compradores que desejam previsibilidade financeira.

A construção tem previsão de início em fevereiro de 2026, com entrega estimada em 24 meses. Trata-se de um projeto completamente alinhado ao novo momento de crescimento urbano de Araucária, que vive forte expansão tanto no setor de serviços quanto na demanda por locações.

O empreendedor Jander destaca alguns pontos: “Araucária tem forte demanda de locação por conta do polo industrial e expansão do comércio e serviços. O custo condominial será baixo, por ser um empreendimento compacto e bem planejado, o que facilita as locações, e para quem deseja vender após a entrega, haverá excelente liquidez futura e alta valorização, pois os Studios são tendência nacional entre jovens investidores (primeiro imóvel) e profissionais solteiros ou casais sem filhos”.

Ressalta-se ainda a segurança jurídica e experiência do responsável por esta inovação, pois Jander já atua no mercado imobiliário de Araucária há quase 20 anos, sendo também proprietário da Atitude Imóveis (empresa com mais de 17 anos), empresa está responsável pelas vendas exclusivas do Pine Lofts, com atendimento especializado e acompanhamento completo do processo de compra. Contato através dos telefones (41) 3607-2364 ou (41) 98865-7742.

Edição n.º 1495.