No início da semana, um cachorrinho apareceu na região do Vila Nova. Na quinta-feira de Natal, ele foi acolhido por uma moradora que vai oferecer lar temporário até o dia 29 de dezembro, quando precisará viajar e não poderá mais cuidar do animal.

O cachorrinho é um pinscher, de porte pequeno, com pelos pretos e curtos. É um animal manso que aparenta bons cuidados, por isso acredita-se que ele tem dono e apenas escapou de casa.

A moradora pede ajuda da comunidade para encontrar os tutores do animal e devolve-lo em segurança até o dia 29. Se você é o tutor ou tem informações de quem seja, entre em contato através do telefone (41) 99667-6164.