Pinscher sumiu próximo ao mercado Roça Grande e família está a sua procura

No início do mês de dezembro de 2023, mais especificamente dia 08, um cachorrinho acabou desaparecendo da sua casa, que está localizada na Rua Rouxinol, no bairro Capela Velha, próximo ao Supermercado Roça Grande.

O cachorrinho da raça pinscher, que atende pelo nome de Fred, ainda é filhote, tendo apenas 1 aninho. O tutor relata que o Fred acabou escapando porque o portão ficou entreaberto. O Fred não usava nem coleira e nem roupinha quando sumiu.

O cachorrinho Fred é de porte pequeno, e seu corpo inteiro tem o pelo da cor preta, exceto suas patas, seu peito, sua boca e seu pescoço, os quais são da cor marrom. É muito comum que donos de cachorros cortem o rabo dos animais, principalmente se o cachorrinho for da raça pinscher. Mas isso não aconteceu com Fred, que possui seu rabo inteiro.

Para qualquer informação do paradeiro do cachorrinho pinscher Fred, entrar em contato com a Lucia pelo número (47) 98850-2337, ou com Jarbas pelo número (41) 99774-2544.