Pintora araucariense Soeli Matozo passa a fazer parte da Rota do Bauer do Brasil

A pintura Bauer, ou em alemão “Bauernmalerei”, quer dizer pintura camponesa. É uma técnica popular utilizada para decorar objetos, móveis e utensílios em estilo camponês ou folclórico, ou ainda, é a pintura decorativa popular da Alemanha. Em Araucária, a professora aposentada da rede municipal de ensino, Soeli Jozeane Hartmann Matozo, sempre foi apaixonada pela pintura Bauer e este ano decidiu colocar em prática um desejo antigo: pintar utilizando a técnica.

“Sempre tive muita curiosidade por essa técnica, porque sou filha de alemães da região de Palmeira (PR). Percebia a presença da pintura campestre em vários objetos da família, porém ninguém pintava, eram sempre recebidos como presentes. A vontade ficou adormecida, até chegar a minha aposentadoria, momento que para mim significou a mudança. Era hora de pensar em fazer algo diferente”, relata.

Foi através da Casa Valle (da Gislaine Senegaglia), e com a professora Eva Fonseca, que Soeli teve a oportunidade de aprender a técnica Bauer. “Fui buscar aprimoramento com a professora Tina Laus, e em Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG), participei da Primavera do Bauer. Lá tive a oportunidade de conhecer e ter aula com os grandes nomes do Bauer, como Cristina Botallo, Paula Bars e Jonei Bauer. Neste evento também conheci a Manuela Osterne, idealizadora da Rota do Bauer Brasil, e durante um segundo evento em Monte Verde – Semana do Bauer-, fui convidada a fazer parte da Rota do Bauer do Brasil”, declara a professora.

Segundo ela, o objetivo da Rota do Bauer é divulgar a pintura Folk, pintura popular campestre, e fornecer referências em diversas cidades do Brasil. “Por exemplo, se você está viajando e quer saber se existe algum ateliê de pintura Bauer perto de onde está, basta entrar no Instagram @pinturabauerbrasil e descobrirá, podendo ainda ter a chance de trocar experiências com colegas que estão em cidades vizinhas”.

Sobre o Bauer

A pintura Bauer surgiu em fins do século XVII, em regiões como Tirol e a Bavária, e logo se espalhou por outros locais da Europa, com diferenças pontuais em cada região, mas mantendo características específicas em comum, como o uso de pincéis redondos e pinceladas em vírgula. Os temas são florais, pássaros, animais e algumas cenas do cotidiano.

“A Rota do Bauer coloca Araucária na visibilidade dos artistas, criando a possibilidade de reuni-los e fomentar junto à Secretaria Municipal de Cultura, projetos sociais que tragam crianças, jovens, adultos para essa cultura, que afinal de contas é uma pintura popular. Indo além, podemos avançar com um projeto de revitalização de alguns espaços, incluindo a pintura Bauer em bancos de praças, pontes, estruturas físicas, inclusive no parque Cachoeira, no Portal Polonês, entre outros. Seria uma parceria com a Prefeitura bastante interessante, mesmo porque a pintura Bauer é maravilhosa”, sugere a artista.

Foto: Divulgação. A pintura da artista está presente em objetos de decoração, utensílios e móveis.

Serviço

As pinturas da artista Soeli Matozo fazem parte de uma exposição permanente do Museu Tingüi-Cuera, no Parque Cachoeira, que reúne trabalhos de vários artesãos do Município, para apreciação e venda. Ela também tem um Instagram @aimirimartes, onde divulga sua arte para quem tiver interesse em conhecer ou mesmo adquirir alguma peça.

Edição n.º 1441.