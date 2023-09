Pitbull é encontrada no bairro Costeria após se envolver em briga com outro cachorro

Nesse domingo (17/09) uma Pitbull foi encontrada perdida na Rua Pedro Burkowski, no bairro Costeira. De acordo com o relato da pessoa que a encontrou, a cachorrinha havia brigado com outro Pitbull de uma residência ali próximo. Mas mesmo com os ferimentos da briga, ela aparentava estar bem cuidada.

Ela já recebeu atendimento veterinário e está bem, mas mesmo assim a pessoa que a acolheu não poderá ficar com ela. A Pitbull é de porte médio, suas orelhas são cortadas e sua cor é branca com algumas manchas pretas pelo corpo.

Para quem for o tutor, ou se alguém tivesse interesse em adotá-la, entrar em contato pelo número 41 99973-0959.