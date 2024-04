Pitbull está em busca de uma família pela terceira vez

Há mais de um mês, uma cachorrinha da raça pitbull foi resgatada próximo à Lanchonete Ilario, localizada na Rua Capivari. Quando foi resgatada, ela estava bem machucada e com dificuldades de andar por conta de ferimentos nas quatro patas.

No início do mês de abril a pitbull já havia apresentado melhora, voltando a andar normalmente e se alimentando bem, além de ter sido castrada no programa de castração solidária.

A cachorrinha aparenta ter 4 anos de idade e se dar bem com humanos e crianças, mas apresenta dificuldades em se adaptar aos novos lares, provavelmente por conta do estresse que as devoluções causaram. No início do mês, ela foi adotada, porém, foi devolvida logo em seguida.

Quando ela foi devolvida, divulgamos novamente que a cachorrinha estaria buscando uma família, felizmente ela foi adotada. Porém, novamente, após cerca de três semanas, ela foi devolvida.

Para quem tiver interesse em adotá-la ou oferecer lar temporário para ela, ciente das dificuldades de adaptação, entre em contato com o número (41) 9739-8745.