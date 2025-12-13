PitBull perdido procura tutores no Costeira

Na manhã deste sábado (13), os proprietários do Açougue Pedrozo, no bairro Costeira, encontraram um PitBull perdido na região. O animal aparentava estar bem cuidado e ter dono, por isso eles acolheram o animal até que o tutor apareça.

O animal é de porte grande, tem pelos curtos mesclados nas cores branco e marrom, e não esta de coleira.

Caso ele seja da sua família ou você conheça o tutor, entre em contato com os telefones (41) 3642 5253 ou (41) 98508-6479. Será necessário apres fotos que comprovem que o animal é seu, para que ele não seja entregue para a família errada.

