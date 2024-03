Pitbull resgatada próximo à lanchonete do Ilario está à procura de um lar

Uma moradora do bairro Iguaçu encontrou uma cachorrinha Pitbull machucada próximo à Lanchonete Ilario, que está localizada na Rua Capivari.

A cachorrinha aparenta ter por volta de 4 anos da idade, quando foi encontrada, ela estava com as quatro patas machucadas.

“Quando eu a peguei, ela estava debilitada. Mas agora ela está bem, já está andando normalmente, comendo e brincando também. Além disso, levamos ela para castrar na castração solidária”, relata Paola, moça que acolheu o animal.

Paola também explica que a cachorrinha aparenta ser muito dócil com crianças e outras pessoas, mas não parece se dar bem com outros animais. Para quem tiver interessado em adotar a Pitbull, entrar em contato com a Paola pelo número (41) 99520-5931. A Paola explica que não pode receber ligação ou mensagem das 8h às 13h20