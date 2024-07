Pizzaria Doney comemora aniversário de 6 anos com promoções especiais neste sábado (6)

Para comemorar esses seis anos de história, a Pizzaria Doney preparou uma promoção especial para o sábado, 6 de julho, com muitas promoções, música ao vivo e o melhor rodízio de pizzas da cidade. É uma celebração de sucesso e uma oportunidade para agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória.

Há seis anos, a Pizzaria Doney iniciou sua jornada em Araucária, uma trajetória marcada por desafios e conquistas. Desde o primeiro dia, a visão era criar um espaço onde as pessoas pudessem saborear pizzas deliciosas e sentir-se acolhidas.

No primeiro ano, a dedicação foi intensa. Todos os detalhes, desde a escolha dos ingredientes até a decoração do ambiente, foram pensados com cuidado, a meta era oferecer a melhor pizza da cidade, e esse esforço foi recompensado com o título de melhor pizzaria de Araucária.

No segundo ano, veio a responsabilidade de manter o padrão de qualidade e continuar inovando. A equipe foi treinada, o atendimento aprimorado, e novas receitas foram introduzidas no cardápio. O feedback positivo dos clientes e a repetição do título de melhor pizzaria confirmaram a consolidação da marca na cidade.

No terceiro ano, a pizzaria decidiu expandir, ampliando o espaço físico para acomodar mais clientes e introduzindo um serviço de delivery eficiente. O vínculo com os clientes foi fortalecido através de patrocínios e ações sociais, resultando novamente no título de melhor pizzaria.

No quarto ano, a inovação foi um pilar importante, com investimentos em tecnologias sustentáveis, como embalagens ecológicas e sistemas de economia de energia, a utilização de ervas orgânicas nos temperos garantiu frescor e qualidade às pizzas, e mais uma vez, a pizzaria foi reconhecida como a melhor de Araucária.

O quinto ano trouxe desafios com a pandemia, a adaptação rápida às novas circunstâncias, priorizando a segurança de clientes e funcionários, foi crucial. Protocolos rigorosos de higiene e o reforço do serviço de delivery e take-away foram implementados. “Os seis anos de história da Pizzaria Doney foram marcados por momentos importantes e a preocupação com a qualidade das pizzas e satisfação dos clientes. Não perca a oportunidade de saborear pizzas deliciosas e comemorar conosco esse sexto aniversário da empresa!”, convidam os proprietários.

Serviço

As unidades da Pizzaria Doney estão localizadas nos seguintes endereços:

Loja 1 – Rua das Flores, 543, bairro Campina da Barra – telefones 3643-4047 e WhatsApp 99593-9063; Loja 2 – Rua Pedro de Alcântara Meira, 97, bairro Fazenda Velha (CSU) – telefones 3048-1743 e WhatsApp 98434-9868.

Quer conferir o cardápio completo da Pizzaria Doney? Acesse o site www.pizzariadoney.com.br ou baixe o App “Pizzaria Doney”, nas versões Android ou IOS.